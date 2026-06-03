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Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti'ne geçit vermedi! Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı...

Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti'ne geçit vermedi! Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı...

3.06.2026 21:23:00
Güncellenme:
AA
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Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti'ne geçit vermedi! Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ilk maçında karşılaştığı Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti.
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yendi.

Brezilya'nın başkenti Brasilia'da oynanan mücadeleyi kazanan ay-yıldızlılar, turnuvaya galibiyetle başladı.

SIRADAKİ RAKİP HOLLANDA

Milliler, Brezilya etabındaki 2. maçında perşembe günü TSİ 22.30'da Hollanda ile karşılaşacak.

Salon: Nilson Nelson

Hakemler: Nathan Mahaven (ABD), Ricardo Borroto (Küba)

Dominik Cumhuriyeti: Pena, Gonzalez, Tapia, Heredia, Jineiry Martinez, Marte (Castillo, Larysmer Martinez, Rodriguez, Matos, De la Rosa, Alonzo)

Türkiye: Dilay Özdemir, Yaprak Erkek, Berka Buse Özden, Defne Başyolcu, İlkin Aydın, Deniz Uyanık (Eylül Akarçeşme Yatgın, Melis Yılmaz, Saliha Şahin, Buse Ünal Pehlivan, Beren Yeşilırmak, Karmen Aksoy, Aylin Uysalcan, Ezel Balık)

Setler: 25-17, 20-25, 16-25, 25-23, 11-15

Süre: 118 dakika

İlgili Konular: #FIVB Milletler Ligi #A Milli Kadın Voleybol Takımı #Dominik Cumhuriyeti

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