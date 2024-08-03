Filenin Sultanları liderlik için sahaya çıkacak!
2024 Paris Olimpiyatları'nda çeyrek finali garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, son maçında grup liderliği için İtalya ile karşılaşacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu'ndaki son maçını yarın İtalya ile oynayacak.
Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 10.00'da başlayacak.
Milliler, ilk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2, ikinci müsabakasında da Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yenmeyi başardı.
Oyunlarda çeyrek finale yükselmeyi garantileyen ay-yıldızlılar, İtalya karşısında grup liderliği için mücadele edecek.
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