Filenin Sultanları liderlik için sahaya çıkacak!

2024 Paris Olimpiyatları'nda çeyrek finali garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, son maçında grup liderliği için İtalya ile karşılaşacak.

AA
Yayınlanma: 03.08.2024 - 12:33
Filenin Sultanları liderlik için sahaya çıkacak!
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu'ndaki son maçını yarın İtalya ile oynayacak.

Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 10.00'da başlayacak.

Milliler, ilk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2, ikinci müsabakasında da Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yenmeyi başardı.

Oyunlarda çeyrek finale yükselmeyi garantileyen ay-yıldızlılar, İtalya karşısında grup liderliği için mücadele edecek.


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