Filenin Sultanları olimpiyatlara 1 galibiyet uzakta

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda yarın karşılaşacağı Japonya'yı yenmesi halinde olimpiyatlara katılmayı garantileyecek.

AA
Yayınlanma: 22.09.2023 - 16:25
Filenin Sultanları olimpiyatlara 1 galibiyet uzakta
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"Filenin Sultanları", 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda karşılaştığı Porto Riko'yu 3-0, Bulgaristan'ı 3-0, Peru'yu 3-1, Arjantin'i 3-1 ve Brezilya'yı 3-0 yenerek beşte beş yaptı.

Olimpiyat yolunda iki maçı kalan ay-yıldızlı ekip, yarın altıncı müsabakasında ev sahibi Japonya'yla karşılaşacak.

Milliler, Japonya'yı yenmesi halinde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanacak.

Milliler, yedinci ve son maçında ise 24 Eylül Pazar günü (TSİ) 10.00'da Belçika ile mücadele edecek.


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