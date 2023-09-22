Bafetimbi Gomis'ten Filenin Sultanları'na destek: 'Sizi seviyorum'

Yayınlanma: 22.09.2023 - 12:02

Güncelleme: 22.09.2023 - 12:03

Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri için Japonya'da Brezilya karşısına çıkan ve 3-0 kazanan Filenin Sultanları'na destek verdi.

Bafetimbi Gomis önce, "Kızımı okuldan aldım ve ona güzel bir örnek göstermek için Filenin Sultanlarına, güçlü, akıllı, iştahlı oynayan Türk kadınlarına geldik. Haydi kızlar zafer yakın" mesajı attı.

Japonya'da Kawasaki Frontale forması giyen yıldız golcü, "Galatasaray'ı ve Türkiye'yi unutmak mümkün değil. Dünyanın her yerinde Türkler'la karşılaşmak çok keyifli. Ailemle Türkiye'de çok güzel zamanlar geçirdik. Sizi seviyorum" mesajını da verdi.