Son Dakika: Filenin Sultanları, Brezilya'yı devirdi!

Yayınlanma: 22.09.2023 - 11:33

Güncelleme: 22.09.2023 - 11:46

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanan maçta Türkiye, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ndeki 5. maçta Brezilya ile karşılaştı.

Mücadelenin ilk setini 25-21 kazanan Filenin Sultanları, ikinci sette rakibini 29-27 mağlup edip setlerde skoru 2-0 yaptı.

Karşılaşmanın 3. setini ise 25-19 kazanan milli takım, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'nde 5'te 5 yaptı.

Türkiye, Olimpiyat Elemeleri'ndeki 6. maçında yarın TSİ 13.30'da Japonya ile karşılaşacak. Filenin Sultanları, 24 Eylül'deki Belçika maçıyla elemeleri tamamlayacak.

Milli takım, olimpiyat elemelerindeki ilk iki maçında Porto Riko ve Bulgaristan'ı 3-0, üçüncü maçında Peru'yu ve dördüncü maçında Arjantin'i de 3-1 mağlup etti.

İLK 2 PARİS OLİMPİYATLARI'NA KATILACAK

Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu, dünya "1" numarası "Filenin Sultanları", dünya sıralamasında 7. basamakta bulunan ev sahibi Japonya, 5'inci Brezilya'nın yanı sıra, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile birlikte B Grubu'nda yer alıyor.

Elemelerde gruplarında "ilk 2" sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak. Beşinci maç öncesinde B Grubu'nda milli takım, ev sahibi Japonya ile birlikte 12'şer puanla lider pozisyonunda bulunuyor.