Filenin Sultanları zorlu Çin virajında

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Çin ile karşı karşıya gelecek.

ÇİN MAÇI ANKARA'DA OYNANACAK

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.30'da başlayacak. Milliler, taraftarı önünde güçlü rakibi karşısında galibiyet arayacak.

MİLLİLERİN HEDEFİ SERİYİ SÜRDÜRMEK

Türkiye, organizasyonda şu ana kadar 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı. Çin ise 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle dikkat çekici bir performans ortaya koydu.

ÖNCE ALMANYA, SONRA ÇİN

Ay-yıldızlılar, VNL'deki üçüncü maçında bu akşam Almanya ile karşılaşacak. Milliler, Almanya sınavının ardından ikinci haftanın son maçında Çin karşısına çıkacak.