Filenin Sultanları'nda Zehra Güneş İtalya'da manşet oldu!

26 Eylül 2022 Pazartesi, 12:40

Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası başladı'nda Filenin Sultanları ilk maçında Tayland'a sürpriz bir yenilgi alırken favori ekipler ilk maçlarını galibiyetle tamamladı. Öte yandan İtalyan basını turnuva ile ilgili yaptığı haberde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızlarından Zehra Güneş'i öne çıkardı.



İTALYAN BASINI ZEHRA GÜNEŞ'İ ÖVDÜ

Milliyet'in haberine göre Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası öncesi La Gazzetta dello Sport, Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş'i turnuvanın yıldız adaylarından biri olarak gösterdi. Güneş'in kısa bir kariyer ayrıntısı da haberde yer aldı.

Öte yandan haberde Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele eden 4 ismin yer alması dikkat çekti. Listede yer alan 5 isimden Gabi, Egonu ve Zehra Güneş Vakıfbank'ta forma giyerken Sırbistan'ın süper yıldızı Tijana Boskovic Eczacıbaşı'nda forma giyiyor.

Zehra Güneş turnuvanın ilk maçında Tayland'a karşı 15 sayı kaydetti. 3 blok yapan Zehra ayrıca 2 ace kaydetti. Güneş'in bu performansı galibiyete yetmedi.



