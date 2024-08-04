Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Çin ile eşleşti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.08.2024 - 23:48
Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu!
Abone Ol google-news

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu.

Milliler çeyrek finalde Çin ile karşılaşacak. Filenin Sultanları çeyrek final maçına 6 Ağustos Salı günü çıkacak.

2023'TE MAĞLUP ETMİŞTİ

Ay-yıldızlılar, 15 Haziran'da Milletler Ligi maçında Çin'e 3-2 mağlup olmuştu.

Filenin Sultanları, 2023'te Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşırken finalde karşılaştığı Çin'i 3-1 mağlup etmişti.

GRUPTA ÜÇTE ÜÇ YAPTI

Paris 2024'te C Grubu'nda mücadele eden Ay-yıldızlılar, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'ni mağlup edip İtalya'ya yenildi.

A Grubu'nda yarışan Çin; ABD, Sırbistan ve Fransa'yı yenerek üçte üç yaptı.

Üst üste ikinci kez olimpiyatlarda çeyrek final oynayacak A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tokyo 2020'de aynı turda Güney Kore'ye elenmişti.


filenin sultanları haberleri Paris 2024 Olimpiyat Oyunları haberleri Çin haberleri olimpiyat haberleri

İlgili Haberler

Paris 2024'te koli basili skandalı: Belçikalı sporcu yarışmadan çekildi!

Paris 2024'te koli basili skandalı: Belçikalı sporcu yarışmadan çekildi!
12 yıl sonra bir ilki başarmıştı: Buse Savaşkan Paris 2024'te 10'uncu oldu!

12 yıl sonra bir ilki başarmıştı: Buse Savaşkan Paris 2024'te 10'uncu oldu!
Finale kalan ilk Türk sporcu olmuştu: Kuzey Tunçelli Paris 2024'te tarihe geçti!

Finale kalan ilk Türk sporcu olmuştu: Kuzey Tunçelli Paris 2024'te tarihe geçti!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler