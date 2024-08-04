Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Çin ile eşleşti.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu.
Milliler çeyrek finalde Çin ile karşılaşacak. Filenin Sultanları çeyrek final maçına 6 Ağustos Salı günü çıkacak.
2023'TE MAĞLUP ETMİŞTİ
Ay-yıldızlılar, 15 Haziran'da Milletler Ligi maçında Çin'e 3-2 mağlup olmuştu.
Filenin Sultanları, 2023'te Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşırken finalde karşılaştığı Çin'i 3-1 mağlup etmişti.
GRUPTA ÜÇTE ÜÇ YAPTI
Paris 2024'te C Grubu'nda mücadele eden Ay-yıldızlılar, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'ni mağlup edip İtalya'ya yenildi.
A Grubu'nda yarışan Çin; ABD, Sırbistan ve Fransa'yı yenerek üçte üç yaptı.
Üst üste ikinci kez olimpiyatlarda çeyrek final oynayacak A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tokyo 2020'de aynı turda Güney Kore'ye elenmişti.
filenin sultanları haberleri Paris 2024 Olimpiyat Oyunları haberleri Çin haberleri olimpiyat haberleri
Spor Haberleri
- 100 metre finalinde tarihi son!
- Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu!
- Paris 2024'te koli basili skandalı!
- Galatasaray transferi resmen açıkladı!
- Hollanda Süper Kupası sahibini buldu!
- Ertuğrul Doğan'dan transfer müjdesi!
- Milli atlet olimpiyat 10'uncusu oldu!
- Trabzonspor'un eski başkanı yaşamını yitirdi
- İbrahim Hacıosmanoğlu: 'Namuslu bir şekilde yazın'
- Rizespor, Samsunspor'u tek golle geçti!
En Çok Okunan Haberler
-
- DEÜ Hastanesi Acil Servisi kapatıldı
- Ustasından reyhan şerbeti tarifi
- Cezayirli boksörün rakibinden olay sözler!
- İsrail'in kuzeyine roket bombardımanı
- ‘Kazılar durduruldu demek bize hakaret’
- Komisyona acil toplanma çağrısı
- Eğitimcilere mesaj baskısı
- SADAT'ın kurucusu hayatını kaybetti
- ‘Düşman mı arıyoruz, AKP orada!’
- 'Mesîh’i bekliyordu, Azrail geldi'