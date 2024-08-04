Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu!

Yayınlanma: 04.08.2024 - 23:48

Güncelleme: 04.08.2024 - 23:48

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu.

Milliler çeyrek finalde Çin ile karşılaşacak. Filenin Sultanları çeyrek final maçına 6 Ağustos Salı günü çıkacak.

2023'TE MAĞLUP ETMİŞTİ

Ay-yıldızlılar, 15 Haziran'da Milletler Ligi maçında Çin'e 3-2 mağlup olmuştu.

Filenin Sultanları, 2023'te Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşırken finalde karşılaştığı Çin'i 3-1 mağlup etmişti.

GRUPTA ÜÇTE ÜÇ YAPTI

Paris 2024'te C Grubu'nda mücadele eden Ay-yıldızlılar, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'ni mağlup edip İtalya'ya yenildi.

A Grubu'nda yarışan Çin; ABD, Sırbistan ve Fransa'yı yenerek üçte üç yaptı.

Üst üste ikinci kez olimpiyatlarda çeyrek final oynayacak A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tokyo 2020'de aynı turda Güney Kore'ye elenmişti.