Finale kalan ilk Türk sporcu olmuştu: Kuzey Tunçelli Paris 2024'te tarihe geçti!

16 yaşındaki milli yüzücümüz Kuzey Tunçelli, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 1500 metre serbest stili branşında 5. olarak ülkemizin yüzme tarihine adını yazdırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.08.2024 - 20:12
Finale kalan ilk Türk sporcu olmuştu: Kuzey Tunçelli Paris 2024'te tarihe geçti!
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Olimpiyat oyunları tarihinde yüzme branşında finale kalan ilk Türk sporcu olma başarısı gösteren 16 yaşındaki Kuzey Tunçelli, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Erkekler 1500 metre serbest stil yüzmede 5. oldu.

Kuzey Tunçelli, 14.41.22'lik derecesiyle Dünya Gençler rekorunu kırdı.

BOBBY FİNKE'DEN DÜNYA REKORU

ABD'li Bobby Finke, 14:30.67'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalyayı kazanırken İtalyan yüzücü Gregorio Paltrinieri gümüş madalyanın sahibi oldu.

23 yaşındaki İrlandalı yüzücü Daniel Wiffen ise bronz madalyayı kazanarak kürsünün son basamağına yerleşti.


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