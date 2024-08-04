12 yıl sonra bir ilki başarmıştı: Buse Savaşkan Paris 2024'te 10'uncu oldu!

Yayınlanma: 04.08.2024 - 21:51

Güncelleme: 04.08.2024 - 21:57

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar yüksek atlama finalinde ülkemizi temsil eden milli atletimiz Buse Savaşkan, 1.86m'lik atlayışıyla Olimpiyat 10'uncusu oldu.

12 YIL SONRA BİR İLKİ BAŞARDI

Kişisel en iyi derecesi 1.92 olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti doğumlu Buse, 1.91'i üç hakkında da geçemedi.

25 yaşındaki Buse Savaşkan, Londra 2012'de mücadele eden milli sporcu Burcu Ayhan'dan sonra kadınlar yüksek atlamada olimpiyat finaline yükselen ikinci atlet olmuştu.