Filenin Sultanları'nın Paris 2024'teki rakipleri belli oluyor!
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki rakipleri Tayland'da yapılacak kura çekimi ile belli olacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki rakipleri, 19 Haziran Çarşamba gübü belli olacak.
TAYLAND'DA KURA ÇEKİMİ
Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Filenin Sultanları'nın 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Paris 2024'ün grup aşamasındaki rakipleri, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta TSİ 14.00'te yapılacak kura törenin ardından belirlenecek.
Kura çekimi, Volleyball World YouTube kanalından canlı yayınlanacak.
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