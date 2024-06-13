Filenin Sultanları'nın Paris 2024'teki rakipleri belli oluyor!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki rakipleri Tayland'da yapılacak kura çekimi ile belli olacak.

AA
Yayınlanma: 13.06.2024 - 15:18
Filenin Sultanları'nın Paris 2024'teki rakipleri belli oluyor!
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki rakipleri, 19 Haziran Çarşamba gübü belli olacak.

TAYLAND'DA KURA ÇEKİMİ

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Filenin Sultanları'nın 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Paris 2024'ün grup aşamasındaki rakipleri, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta TSİ 14.00'te yapılacak kura törenin ardından belirlenecek.

Kura çekimi, Volleyball World YouTube kanalından canlı yayınlanacak.


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