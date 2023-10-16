Filistin Milli Futbol Takımı'na ev sahipliği yapacak ülke belli oldu!

Yayınlanma: 16.10.2023 - 11:30

Güncelleme: 16.10.2023 - 11:30

Cezayir Futbol Federasyonu, Filistin Milli Futbol Takımı’nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri ile 2027 Asya Kupası Elemeleri’ndeki tüm maçlarına ev sahipliği yapacaklarını duyurdu.

İsrail’in, Filistin topraklarına saldırıları nedeniyle Filistin Milli Futbol Takımı’nın müsabakalarına Cezayir ev sahipliği yapacak.

TÜM MASRAFLARI ÜSTLENECEK

Cezayir Futbol Federasyonu, Filistin Milli Takımı’nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri ve 2027 Asya Kupası Elemeleri’ndeki tüm maçlarında ev sahibi olacaklarını bildirdi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Cezayir’in, bu spor etkinliklerinin tüm masraflarını üstleneceği duyuruldu.

2026 Dünya Kupası Elemeleri’nin ilk mücadelesi olan Filistin - Avusturalya maçı, 21 Kasım 2023’te Cezayir’de yapacak.