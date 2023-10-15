Bekle bizi Almanya! Bizim Çocuklar, EURO 2024 biletini kaptı

Yayınlanma: 15.10.2023 - 23:41

Güncelleme: 15.10.2023 - 23:50

EURO2024 Elemeleri D Grubu 7. maçında Türkiye, Letonya ile karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı Türkiye 4-0 kazandı. Milli takımımıza galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Yunus Akgün, 83 ve 90+2. dakikalarda Cenk Tosun ve 88. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Milliler bu sonuçla 1 maç kala EURO2024'e gitmeyi garantiledi. Türkiye, Letonya galibiyetiyle puanını 17'ye çıkardı ve 1 maçı eksik olan Hırvatistan ve Galler'in önünde zirvede yer aldı.

Türkiye, grubun son maçında Galler ile liderlik mücadelesi verecek. Galler-Türkiye maçı 21 Kasım'da oynanacak.