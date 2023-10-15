Bekle bizi Almanya! Bizim Çocuklar, EURO 2024 biletini kaptı
A Milli Takım, Letonya'yı 4-0 mağlup ederek EURO 2024'e katılmaya hak kazandı.
EURO2024 Elemeleri D Grubu 7. maçında Türkiye, Letonya ile karşı karşıya geldi.
Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı Türkiye 4-0 kazandı. Milli takımımıza galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Yunus Akgün, 83 ve 90+2. dakikalarda Cenk Tosun ve 88. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
Milliler bu sonuçla 1 maç kala EURO2024'e gitmeyi garantiledi. Türkiye, Letonya galibiyetiyle puanını 17'ye çıkardı ve 1 maçı eksik olan Hırvatistan ve Galler'in önünde zirvede yer aldı.
Türkiye, grubun son maçında Galler ile liderlik mücadelesi verecek. Galler-Türkiye maçı 21 Kasım'da oynanacak.
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