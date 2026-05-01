Filli Boya; Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Alanyaspor sponsorluğu ile futbola renk katıyor

Nippon-Paint Betek’in lider markası Filli Boya, 2025-2026 Süper Lig sezonunda dört kulübün renk sponsoru oldu. Alanyaspor’un enerjik turuncu-yeşili, Beşiktaş’ın asil siyah-beyazı, Fenerbahçe’nin tutkulu sarı-laciverti, Trabzonspor’un fırtınalı bordo-mavisi Filli Boya uzmanlığıyla hayat buluyor. Bir takımın kimliğinin en görünür unsuru olan renkler, sahada oyunculara güç katarken taraftarın maç coşkusunu daha görünür hâle getiriyor. Filli Boya ile bu sezon karşılaşmalar, sahada daha renkli geçiyor.

Renklerin yalnızca görsel bir unsur değil; aidiyetin, enerjinin ve tutkuların dili olduğunu ifade eden Nippon Paint-Betek Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arzu Uludağ, "Filli Boya olarak biz, küçük bir renk değişiminin bile dünyalar kadar fark yaratabileceğine inanıyoruz. 'Hayata 1 Renk Neşe' hareketimizle amacımız; yetkinliğimiz ve görgümüzle insanların bir arada bulunduğu alanları canlandırmak, o alanlara ruh ve neşe katmak. Futbol, milyonlarca insan için hayatlarına neşe katan en büyük renklerden biri. Biz, sporun iyileştirici gücüne her zaman inandık, bu doğrultuda bugüne kadar deprem illeri de dahil olmak üzere 10’dan fazla kulübümüzün yanında yer alarak futbola katkı sunduk. Bugün de bu tutkunun bir parçası olarak, kulüplerimizin kimliğini temsil eden renkleri en canlı ve en dayanıklı haliyle sahalara taşıyoruz. Sahip olduğumuz zengin renk çeşitliliği ile kulüplerimizin tesislerini ve taraftarlarımızla buluşma noktalarını estetik birer yaşam alanına dönüştürüyoruz. Spora desteğimizi sadece bir sponsorluk değil, toplumsal neşeyi ve birlikteliği besleyen bir estetik dönüşüm vizyonu olarak görüyoruz. Türkiye’nin en köklü futbol kulüplerinin renklerini daha güçlü biçimde yansıtmasına katkı sunmak ve futbolun coşkusunu renklerimizle buluşturmak, bizim için büyük bir gurur" dedi.

FİLLİ BOYA, SPORA YELKEN BRANŞINDA DA DESTEK OLUYOR

Filli Boya’nın spora verdiği bu katkının yalnızca futbolla sınırlı olmadığına dikkat çeken Uludağ, “Marmara Yelken Kulübü ve Heybeliada Su Sporları Kulübü’nün renk sponsorluğunu üstlenerek farklı branşlara da destek sunuyoruz. Markamızın renk sponsorluğu sayesinde gerçekleştirilen boya çalışmaları, kulüplerin yeni, dayanıklı ve estetik bir görünüme kavuşmasına katkı sağlıyor” diye konuştu.