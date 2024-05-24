Fiorentina 3 puanı 90+13. dakikada aldı!

Yayınlanma: 24.05.2024 - 07:47

Güncelleme: 24.05.2024 - 07:47

İtalya Serie A'nın 37. haftasında Fiorentina ile Cagliari karşı karşıya geldi. Fiorentina konuk olduğu Cagliari'yi 3-2 mağlup etti.

Fiorentina'nın galibiyet gollerini 39. dakikada Giacomo Bonaventura, 89. dakikada Nicolas Gonzalez ve 90+13. dakikada penaltıdan Arthur, Cagliari'nin gollerini 64. dakikada Alessandro Deiola ve 85. dakikada Kingstone Mutandwa kaydetti.

Fiorentina bu galibiyetle puanını 57'ye yükseltip Avrupa Ligi katılımını garantilerken, Cagliari kendisi adına sezonun son maçında 36 puan ile sezonu noktaladı.

Fiorentina bir sonraki karşılaşmasında Atalanta deplasmanına gidecek.