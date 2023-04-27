Fiorentina - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fiorentina, İtalya Kupası yarı final rövanş maçında kendi sahasında Cremonese'yi konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
İtalya Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor.
Fiorentina, rövanş maçında kendi sahasında Cremonese'yi konuk edecek.
FIORENTINA - CREMONESE MAÇI SAAT KAÇTA?
Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
FIORENTINA - CREMONESE MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Livio Marinelli'nin yöneteceği karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
Yarı finalin ilk maçında Fiorentina, deplasmanda Cremonese'yi 2-0 mağlup etmişti.
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