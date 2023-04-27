Fiorentina - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fiorentina, İtalya Kupası yarı final rövanş maçında kendi sahasında Cremonese'yi konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2023 - 10:49
Fiorentina - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor.

Fiorentina, rövanş maçında kendi sahasında Cremonese'yi konuk edecek.

FIORENTINA - CREMONESE MAÇI SAAT KAÇTA?

Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

FIORENTINA - CREMONESE MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Livio Marinelli'nin yöneteceği karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Yarı finalin ilk maçında Fiorentina, deplasmanda Cremonese'yi 2-0 mağlup etmişti.


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