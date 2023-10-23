Fiorentina - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 23.10.2023 - 15:16

Güncelleme: 23.10.2023 - 15:16

İtalya Serie A'da 9. hafta heyecanı yaşanıyor.

Vincenzo Italiano yönetimindeki Fiorentina, kendi sahasında Aurelio Andreazzolli'nin ekibi Empoli ile karşı karşıya gelecek.

FİORENTİNA - EMPOLİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

FİORENTİNA - EMPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?



İtalyan hakem Federico Dionisi'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Fiorentina, ligde oynadığı son maçta Napoli deplasmanından 3-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.

Empoli ise kendi sahasında ağırladığı Udinese ile 0-0 berabere kalmıştı.