Fiorentina - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fiorentina, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 9. haftasında kendi sahasında Empoli ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da 9. hafta heyecanı yaşanıyor.
Vincenzo Italiano yönetimindeki Fiorentina, kendi sahasında Aurelio Andreazzolli'nin ekibi Empoli ile karşı karşıya gelecek.
FİORENTİNA - EMPOLİ MAÇI SAAT KAÇTA?
Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
FİORENTİNA - EMPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Federico Dionisi'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Fiorentina, ligde oynadığı son maçta Napoli deplasmanından 3-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.
Empoli ise kendi sahasında ağırladığı Udinese ile 0-0 berabere kalmıştı.
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