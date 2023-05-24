Fiorentina - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya Kupası finalinde Fiorentina ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
İtalya Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor.
Vİncenzo Italiano yönetimindeki Fiorentina, finalde Simone Inzaghi'nin takımı Inter ile karşılaşacak.
FIORENTINA - INTER MAÇI SAAT KAÇTA?
Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
FIORENTINA - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Massimiliano Irrati'nin yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.
Fiorentina yarı finalde eşleştiği Cremonese'yi iki maçın toplamında 2-0 mağlup ederek finale yükselmişti.
Inter ise yarı finalde Juventus'u toplamda 2-1 ile geçerek finalist olmuştu.
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