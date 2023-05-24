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Fiorentina - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya Kupası finalinde Fiorentina ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2023 - 10:33
Fiorentina - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor.

Vİncenzo Italiano yönetimindeki Fiorentina, finalde Simone Inzaghi'nin takımı Inter ile karşılaşacak.

FIORENTINA - INTER MAÇI SAAT KAÇTA?

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

FIORENTINA - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Massimiliano Irrati'nin yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

Fiorentina yarı finalde eşleştiği Cremonese'yi iki maçın toplamında 2-0 mağlup ederek finale yükselmişti.

Inter ise yarı finalde Juventus'u toplamda 2-1 ile geçerek finalist olmuştu.


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