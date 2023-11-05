Fiorentina - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın takımı Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 11. haftasında deplasmanda Fiorentina ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.11.2023 - 14:09
Fiorentina - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 11. hafta heyecanı yaşanıyor.

Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus, deplasmanda Vincenzo Italiano'nun ekibi Fiorentina ile karşı karşıya gelecek.

FİORENTİNA - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA? 

Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

FİORENTİNA - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Daniele Chiffi'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Juventus, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Hellas Verona'yı 1-0 mağlup etmişti.

Fiorentina ise Lazio deplasmanından 1-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.


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