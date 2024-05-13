Fiorentina - Monza maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fiorentina, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 36. haftasında kendi sahasında Monza ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da heyecan sürüyor.
Vincenzo Italiano yönetimindeki Fiorentina, kendi sahasında Raffaele Palladino'nun ekibi Monza ile karşı karşıya gelecek.
FİORENTİNA - MONZA MAÇI SAAT KAÇTA?
Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
FİORENTİNA - MONZA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Luca Zufferli'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Fiorentina ligde oynadığı son maçta Hellas Verona deplasmanından 2-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.
Monza ise kendi sahasında ağırladığı Lazio ile 2-2 berabere kalmıştı.
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