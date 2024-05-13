Fiorentina - Monza maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 13.05.2024 - 10:40

Güncelleme: 13.05.2024 - 10:40

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor.

Vincenzo Italiano yönetimindeki Fiorentina, kendi sahasında Raffaele Palladino'nun ekibi Monza ile karşı karşıya gelecek.

FİORENTİNA - MONZA MAÇI SAAT KAÇTA?

Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.



FİORENTİNA - MONZA MAÇI HANGİ KANALDA?



İtalyan hakem Luca Zufferli'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Fiorentina ligde oynadığı son maçta Hellas Verona deplasmanından 2-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.

Monza ise kendi sahasında ağırladığı Lazio ile 2-2 berabere kalmıştı.