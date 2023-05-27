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Fiorentina - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 37. haftasında deplasmanda Fiorentina ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.05.2023 - 12:19
Fiorentina - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 37. hafta heyecanı yaşanıyor.

Jose Mourinho yönetimindeki Roma, deplasmanda Vincenzo Italiano'nun takımı Fiorentina ile karşılaşacak.

FIORENTINA - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

Artemio Franchi Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

FIORENTINA - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Giovanni Ayroldi'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Roma ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Salernitana ile 2-2 berabere kalmıştı.

Fiorentina ise Torino deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile dönmüştü.


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