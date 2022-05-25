Fiorentina'dan Enes Ünal'a kanca

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 18:14

İspanya La Liga ekiplerinden Getafe'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal, geçirdiği harika sezonun ardından önemli ekiplerden teklif almaya başladı.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre Enes'e, Serie A ekiplerinden Fiorentina talip oldu. Getafe'de sezonun oyuncusu seçilen Enes'in sözleşmesinde yer alan 40 milyon euroluk serbest kalma maddesi aktive edilmedikçe oyuncuyu satmayı düşünmeyen Getafe'de teknik direktör Quique Sanchez Flores'in de Enes'in takımda kalmasını istediği yazıldı.

Enes'in 40 milyon euro gibi bir ücrete satılması durumunda ise Getafe'nin kadroda köklü bir revizyona giderek bu sezon yaşanan kümede kalma mücadelesi gibi sıkıntıları gelecek sezon yaşamamanın planlandığı ifade edildi.

Enes Ünal bu sezon ligde attığı 16 gol Getafe formasıyla bir sezonda en çok gol atma rekoruna sahip Roberto Soldado'ya ortak olmuştu.