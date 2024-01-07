Fiorentina'nın 5 maçlık serisi sona erdi!

Fiorentina, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 19. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sassuolo'ya 1-0 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.01.2024 - 11:03
Fiorentina'nın 5 maçlık serisi sona erdi!
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İtalya Serie A'nın 19. hafta maçında Fiorentina, deplasmanda Sassuolo ile karşılaştı.

Mapei Stadium'da oynanan maçı Sassuolo 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golünü 9. dakikada Andrea Pinamonti kaydetti.

PENALTI KAÇTI

Fiorentina'da Giacomo Bonaventura, 64. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.

Fiorentina ligde 5 maç sonra kaybederken, Sassuolo 5 maç sonra galip gelmeyi başardı.

Alınan bu sonucun ardından Sassuolo puanını 19'a yükseltti. Fiorentina ise 33 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Fiorentina, Udinese'yi konuk edecek. Sassuolo ise Juventus deplasmanına gidecek.


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