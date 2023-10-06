Fırat Arslan altın kemerle veda etmek istiyor!

Yayınlanma: 06.10.2023 - 10:17

Güncelleme: 06.10.2023 - 10:17

Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, Erzurum’da yaptığı antrenmanlarla WBA dünya şampiyonluğu altın kemer karşılaşmasıyla ringlere veda edecek.

Dünya şampiyonu profesyonel boksör Fırat Arslan, WBA dünya şampiyonluğu altın kemer karşılaşmasıyla ringlere veda etmek için son kez eldiven giymeye hazırlanıyor. 21 Ekim Cumartesi gecesi Almanya’nın Göppingen kentinde bulunan EWS Arena’da Avrupa şampiyonu Bosna Hersekli boksör Edin Puhalo’ya karşı jübile maçında ringe çıkacak.

'ERZURUM HER ANLAMDA GÜZEL BİR ŞEHİR'

Yaklaşık iki ay boyunca antrenmanlarını Palandöken Dağı’nda ve Erzurum şehir merkezinde devam ettiren Fırat Arslan, "Önceki menajerim Avusturya’nın dağlarında hazırlıklarımızı yaptırırken, eşim Dilek Arslan ile birlikte ülkemizde de benzeri imkanların olduğunu fark ettik. Bunun içinde yüksek rakıma ve müthiş tesislere sahip olan Erzurum’u seçtik. Çok iyi de etmişiz. Buranın insanı, doğası ve havası çok güzel. Beni bağırlarına bastılar. Erzurum’a gelerek 8 haftalık bir süre burada antrenmanları sürdürmeye karar verdik. 7 haftadır Erzurum’da yoğun bir şekilde antrenman yapıyoruz. Ülkemizin ay-yıldızlı bayrağını en iyi şekilde temsi edeceğim" dedi.

Fırat Arslan

'AY-YILDIZLI BAYRAĞI ZİRVEYE TAŞIYACAĞIM'

Fırat Arslan, kendisinden 18 yaş küçük olan Puhalo’nun, navakt canavarı olarak ringlere nam saldığını ve bugüne kadar çıktığı 24 maçın 23’ünü kazanırken, bunlardan 22’sini de nakavtla sonlandırdığını belirterek, "Şu an için dünya sıralamasında beşinciliğini koruyan Puhalo benden daha genç. Ben dünya sıralamasında 4. numarada bulunuyorum. Hedefim bu yılın sonunda dünya şampiyonluk maçı yaparak yeniden dünyanın zirvesine Türk bayrağını dikmek olacak. Eğer bu şampiyonluğu kazanırsam dünyada gelmiş geçmiş en yaşlı sporcu unvanı bende olacak. En iyi maçımı ortaya koyarak ringlere veda etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.