Spor yazarları Beşiktaş - Lugano maçını değerlendirdi: 'Kartal'ın kapkara sayfası'

Yayınlanma: 06.10.2023 - 09:16

Güncelleme: 06.10.2023 - 09:24

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Lugano'ya 3-2 mağlup oldu.

Spor yazarları, siyah - beyazlıların performansını yorumladı.

"DİKİŞ TUTMUYOR, GERİLİM ÇOK FENA"

"Rakibin bitiricilik eksikliği sayesinde maç uzun süre 2-0 devam etti ancak Beşiktaş reaksiyon vermek yerine pozisyon vermeye devam edince bu sezonki Beşiktaş’ın taraftarını, sevenini psikolojik açıdan “bitiriciliği” ağır bastı. Rezil bir sonuç daha, maç içinde söner gibi olup sonunda volkan gibi patlayan ruhsal sağlığa zararlı feci bir gerilim... " (Ali Ece - Fanatik)

"BİREYSEL BECERİYLE BURAYA KADAR"

"Açıkça görülüyor ki, bu ne doğrudan federasyon ne de yönetim kurulu sorunuydu. Beşiktaş’ın temel sorunu antrenman ve organizasyondu. Hiçbir şey oynamadan 2–0 öne geçen takım için söylenecek şey ancak ‘bireysel beceri’ farkı olabilir. Takım ve oynama düzeyinde süratle sıradanlaşan bir Beşiktaş varsa bu doğrudan teknik ekibe adreslenmeli kanımca. Anlaşılması zor uzun uzadıya konuşmalar, motivasyon ve inanç merkezli beklentiler, yapılabileceklerden değil de beklentilerden söz etmelerin varacağı yer bundan daha ötesi olamazdı. Eğer yönetim daha iyi oyuncular alarak bu işi halledecekse süreçte teknik ekip bilgisinin farkı nerede ortaya çıkacaktı?" (Cem Dizdar - Fanatik)

"KARTAL'IN KAPKARA SAYFASI"

"Tarih, geçmişin muhasebe defteridir. Maziyi değiştiremezsiniz. Karalama defteri de değildir tarih. Sevmediğiniz sayfaları çöpe atamazsınız.Beşiktaş, onurlu tarihinde yepyeni, kapkara bir sayfaya imza attı.Yönetim, teknik heyet, futbolcu grubu, olmayacak yanlışları topladı, taraftarı da yanına aldı. Futbol sınavını Müşterek Mahcubiyet’le bitirdi.Sahadan başlayalım… Bu sezon kötü maçlara adeta alıştı Beşiktaş.. Trabzonspor yenilgisi, ardından Adana Demirspor erteleme maçı… Onun da ardından Brugge maçında zorlukla, güçlükle alınan 1 puan.Sonrası Konya’da göz boyayan bir galibiyet. Ondan sonrası? Rezalet! Dün gece iliklerimize kadar kızardık, utandık. Alay mevzusu olduk, yandık." (Attila Gökçe - Milliyet)