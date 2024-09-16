Fırat Aydınus'tan hakem iddiası: 'Derbiye hazırlıyorlar'
Eski hakem Fırat Aydınus, Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi için bir iddiada bulundu. Aydınus, derbiye atanacak hakemin Atilla Karaoğlan olacağını söyledi.
Eski hakem Fırat Aydınus, EXXENSPOR'da Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.
Aydınus'un derbiye yapılacak hakem ataması ile ilgili açıklaması şöyle:
"Haftaya derbi maçına Atilla Karaoğlan hazırlanıyor gibi görüyorum.
Zorbay Küçük mesela Bodrumspor maçında 2 tane spesifik pozisyon. 2'sini de kendi verdi çözdü. Trabzonspor-Beşiktaş maçında Ali Şansalan'ın görüp uyardığı benzer pozisyonu kendi verdi çözdü.
Bir pozisyonda daha kırmızı kartı kendi verdi, çözdü. Hiç VAR'a bırakmadan."
"BEN OLSAM ZORBAY'I VERİRDİM"
"Zorbay çok enteresan, hakemliği iyi olan, bir de çok dik bir çocuktur. Asidir ama toydur.
Kime karşı dik ve asiliğini yapacağını bilemeden dengesiz hareketler yapar.
Bazen dibe vuruyor Zorbay, bazen tavan yapıyor.
Zorbay tavanda performans olarak. Ben olsam derbiye veririm.
Ama büyük bir ihtimalle Atilla Karaoğlan'ı hazırladılar."
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