Fırat Aydınus'tan Valerien Ismael'e 'Türkçe' eleştirisi
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.
Karşılaşma sırasında ve bitiş düdüğünün ardından siyah beyazlı tribünler Valerien Ismael'in aleyhine tezahüratta bulundu ve istifaya davet etti.
Eski hakem ve yorumcu Fırat Aydınus, Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'i TV8,5 ekranlarında eleştirdi.
"TÜRKÇE BİLMEDİĞİM İÇİN..."
Maçın ardından yayıncı kuruluşun "Taraftarın istifa çağrısıyla ilgili olarak ne düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Ismael "Türkçe bilmediğim için maçla ilgili konuşmak istiyorum" şeklinde konuştu. Bu açıklamasına TV8,5 ekranlarında yorumculuk yapan eski hakem Fırat Aydınus cevap verdi.
"BEŞİKTAŞLILAR İNGİLİZCE VE FRANSIZCA DA SÖYLEYEBİLECEK KAPASİTEYE SAHİP BİR TARAFTARDIR"
Aydınus "65. dakikada Cenk Tosun ve Gedson değil, Beşiktaş taraftarı oyuna girdi. Valerien Ismael "Türkçe bilmiyorum" demiş. Beşiktaş taraftarları isterse İngilizce ve Fransızca da söyleyebilecek kapasiteye sahip bir taraftardır" ifadelerini kullandı.
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