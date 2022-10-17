Fırat Aydınus'tan Valerien Ismael'e 'Türkçe' eleştirisi

"TÜRKÇE BİLMEDİĞİM İÇİN..."

Maçın ardından yayıncı kuruluşun "Taraftarın istifa çağrısıyla ilgili olarak ne düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Ismael "Türkçe bilmediğim için maçla ilgili konuşmak istiyorum" şeklinde konuştu. Bu açıklamasına TV8,5 ekranlarında yorumculuk yapan eski hakem Fırat Aydınus cevap verdi.