Fırat Develioğlu, Galatasaray'da başkan adaylarının artmasından yana

Galatasaray'ın olağanüstü seçimli genel kuruluna itiraz ederek mahkeme tarafından tedbir kararı uygulanmasına yol açan Fırat Develioğlu, başkanlık seçimine ilişkin açıkalmalarda bulundu. Sarı-kırmızılı kulüpte başkanlığa aday olacağını açıklayan Develioğlu, "Adayların çıkması, Galatasaray'a zenginlik getirecek. Üçüncü, dördüncü ve beşinci adayların çıkmasının teşvik edilmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

AA
14 Mayıs 2022 Cumartesi, 13:24
Fırat Develioğlu, Galatasaray'da başkan adaylarının artmasından yana
Abone Ol google-news

Fırat Develioğlu, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Kulübü'nün 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olacağını açıklayan Develioğlu, "Üçüncü, dördüncü ve beşinci adayların çıkmasının teşvik edilmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

"ADALETSİZLİK GÖRDÜM"

Tüm gücüyle seçim çalışmalarını sürdüreceğini belirten Develioğlu, "Galatasaray demokrasinin kalesi. Adayların çıkması, Galatasaray'a zenginlik getirecek. Üçüncü, dördüncü ve beşinci adayların çıkmasının teşvik edilmesi gerektiğine inanıyorum. Ciddi bir rekabet ortamına girdiğimizi düşünüyorum. Diğer başkan adaylarının özellikle bu dönemde Galatasaray'ı yönetmemeleri gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kulüpte 30 Nisan'da yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurulu mahkemeye başvurarak iptal ettirmesine ilişkin de konuşan Develioğlu, "Bu bir haktı ve bunu kullandım. Adaletsizlik gördüm. Galatasaray'ın önünü ilerleyen yıllar için açması gereken noktaya dikkat çektiğimi düşünüyorum. İlk mali genel kurulda idari ibrasızlık konusunun gündemden çıkarılacağını düşünüyorum. Orta bir yol bulunabilirdi. Ben Burak Elmas olsam 'Seçim tarihimiz 15 Mayıs 2024' diye duyururum. Sonuna kadar devam ederim" değerlendirmesinde bulundu.


galatasaray burak elmas fırat develioğlu süper lig

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler