FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'da şampiyon Perugia!

Erkekler FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'da İtalya ekibi Sir Sicoma Perugia şampiyon oldu. Temsilcimiz Halkbank ise turnuvayı dördüncü tamamladı.

AA
Yayınlanma: 11.12.2023 - 07:43
FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'da şampiyon Perugia!
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Voleybolda Erkekler FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'da İtalya ekibi Sir Sicoma Perugia şampiyonluğa ulaştı.

Hindistan'ın Bengaluru kentinde düzenlenen organizasyonun finalinde Sir Sicoma Perugia ile Brezilya temsilcisi Itambe Minas karşılaştı. Rakibini 25-13, 25-21 ve 25-19'luk setlerle 3-0 yenen İtalya ekibi, organizasyonu birinci sırada tamamladı.

Halkbank'ın dördüncü olduğu turnuvada üçüncü Japonya ekibi Suntory Sunbirds, ikinci ise Itambe Minas oldu.


Sir Sicoma Perugia FIVB FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası

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