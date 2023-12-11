FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'da şampiyon Perugia!
Erkekler FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'da İtalya ekibi Sir Sicoma Perugia şampiyon oldu. Temsilcimiz Halkbank ise turnuvayı dördüncü tamamladı.
Voleybolda Erkekler FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'da İtalya ekibi Sir Sicoma Perugia şampiyonluğa ulaştı.
Hindistan'ın Bengaluru kentinde düzenlenen organizasyonun finalinde Sir Sicoma Perugia ile Brezilya temsilcisi Itambe Minas karşılaştı. Rakibini 25-13, 25-21 ve 25-19'luk setlerle 3-0 yenen İtalya ekibi, organizasyonu birinci sırada tamamladı.
Halkbank'ın dördüncü olduğu turnuvada üçüncü Japonya ekibi Suntory Sunbirds, ikinci ise Itambe Minas oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'nin 'emeklilik oyunu' deşifre oldu
- Vuslat Doğan Sabancı'dan kaza sonrası ilk fotoğraf
- 'Masum olmayan bir aktivite başladı...'
- 'Falcao'nun beni uyardığı ilk şey...'
- Serbest bıraktıran savcı ortaya çıktı!
- Dilan Polat'ın yardımcısı Şule'den olay yaratan açıklama
- Deprem bağışları nereye gitti?
- Bakanlık ve savcılık harekete geçti!
- Petrol boru hatlarında vahim tablo: 4 bin 800 kaçak hat
- Kurtuluş Savaşı’yla İslamcı Hamas’ı bir tuttu!