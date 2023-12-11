FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'da şampiyon Perugia!

Yayınlanma: 11.12.2023 - 07:43

Güncelleme: 11.12.2023 - 07:43

Voleybolda Erkekler FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'da İtalya ekibi Sir Sicoma Perugia şampiyonluğa ulaştı.

Hindistan'ın Bengaluru kentinde düzenlenen organizasyonun finalinde Sir Sicoma Perugia ile Brezilya temsilcisi Itambe Minas karşılaştı. Rakibini 25-13, 25-21 ve 25-19'luk setlerle 3-0 yenen İtalya ekibi, organizasyonu birinci sırada tamamladı.

Halkbank'ın dördüncü olduğu turnuvada üçüncü Japonya ekibi Suntory Sunbirds, ikinci ise Itambe Minas oldu.