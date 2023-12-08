Kulüpler Dünya Kupası'nda Halkbank'ın rakibi belli oldu!
2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda yarı finale yükselen Sir Sicoma Perugia, Halkbank'ın rakibi oldu.
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası yarı finalinde Sir Sicoma Perugia ile karşılaşacak.
Hindistan'ın Bengaluru kentinde düzenlenen organizasyonun A Grubu'nun son maçında ev sahibi ülkeden Ahmedabad Defenders takımı ile İtalyan temsilcisi Sir Sicoma Perugia karşılaştı.
Rakibini 25-18, 25-19 ve 25-11'lik setlerle 3-0 yenerek A Grubu'nu lider tamamlayan Sir Sicoma Perugia, yarı finalde Halkbank'ın rakibi oldu.
Halkbank B Grubu'nda Brezilya'nın Sada Cruzeiro ekibini 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırmıştı.
Halkbank ile Sir Sicoma Perugia arasındaki maç 9 Aralık Cumartesi günü TSİ 14.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayınlanacak.
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