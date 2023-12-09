Halkbank, Kulüpler Dünya Şampiyonası yarı finalinde kaybetti!

2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası yarı finalinde temsilcimiz Halkbank, Sir Sicoma Perugia'ya mağlup oldu.

AA
Yayınlanma: 09.12.2023 - 16:57
Halkbank, Kulüpler Dünya Şampiyonası yarı finalinde kaybetti!
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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası yarı final maçında İtalyan ekibi Sir Sicoma Perugia'ya 3-0 yenildi.

Hindistan'ın Bengaluru kentinde düzenlenen organizasyonun yarı final mücadelesinde başkent ekibi, Sir Sicoma Perugia'ya 25-14, 25-16- ve 31-29 set sonuçlarıyla mağlup oldu.

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇINA ÇIKACAK

Halkbank, Suntory Sunbirds (Japonya)-Itambe Minas (Brezilya) eşleşmesinin kaybedeniyle üçüncülük için karşılaşacak.

Organizasyonda şampiyonluk maçı 10 Aralık Pazar günü saat 18.00, 3.'lük karşılaşması ise 14.30'da başlayacak.

Salon: Koramangala

Hakemler: Cambre Wim (Belçika), Muranaka Shin (Japonya)

Sir Sicoma Perugia: Herrera, Semeniuk, Sole, Gianelli, Plotnytski, Resende (Colaci, Candellaro, Alessandro, Held, Wassim, Ropret)

Halkbank: Perrin, Doğukan Ulu, Abdelaziz, Ngapeth, Mert Matic, Ma'a (Volkan Döne, Aslan Ekşi, Yunus Emre Tayaz, İzzet Ünver, Mirza Lagumdzija)

Setler: 25-14, 25-16, 31-29

Süre: 82 dakika (23, 25, 34)


Halkbank Erkek Voleybol Takımı 2023 FIVB Erkekler Kulüpler Dünya Şampiyonası Sir Sicoma Perugia

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