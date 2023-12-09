Halkbank, Kulüpler Dünya Şampiyonası yarı finalinde kaybetti!
2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası yarı finalinde temsilcimiz Halkbank, Sir Sicoma Perugia'ya mağlup oldu.
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası yarı final maçında İtalyan ekibi Sir Sicoma Perugia'ya 3-0 yenildi.
Hindistan'ın Bengaluru kentinde düzenlenen organizasyonun yarı final mücadelesinde başkent ekibi, Sir Sicoma Perugia'ya 25-14, 25-16- ve 31-29 set sonuçlarıyla mağlup oldu.
ÜÇÜNCÜLÜK MAÇINA ÇIKACAK
Halkbank, Suntory Sunbirds (Japonya)-Itambe Minas (Brezilya) eşleşmesinin kaybedeniyle üçüncülük için karşılaşacak.
Organizasyonda şampiyonluk maçı 10 Aralık Pazar günü saat 18.00, 3.'lük karşılaşması ise 14.30'da başlayacak.
Salon: Koramangala
Hakemler: Cambre Wim (Belçika), Muranaka Shin (Japonya)
Sir Sicoma Perugia: Herrera, Semeniuk, Sole, Gianelli, Plotnytski, Resende (Colaci, Candellaro, Alessandro, Held, Wassim, Ropret)
Halkbank: Perrin, Doğukan Ulu, Abdelaziz, Ngapeth, Mert Matic, Ma'a (Volkan Döne, Aslan Ekşi, Yunus Emre Tayaz, İzzet Ünver, Mirza Lagumdzija)
Setler: 25-14, 25-16, 31-29
Süre: 82 dakika (23, 25, 34)