Halkbank, Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda dördüncü oldu!

2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası üçüncülük maçında temsilcimiz Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Japon ekibi Suntory Sunbirds'e mağlup olarak turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.

AA
Yayınlanma: 10.12.2023 - 17:34
Halkbank, Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda dördüncü oldu!
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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası üçüncülük maçında Japon ekibi Suntory Sunbirds'e 3-2 yenildi.

Hindistan'ın Bengaluru kentinde düzenlenen organizasyonun üçüncülük mücadelesinde başkent ekibi, Suntory Sunbirds'e 25-17, 25-23, 21-25, 19-25 ve 12-15 set sonuçlarıyla mağlup olarak turnuvayı 4. sırada tamamladı.

Salon: Koramangala

Hakemler: Andrea Puecher (İtalya), İsmail İbrahim Alblooshi (Birleşik Arap Emirlikleri)

Halkbank: Doğukan Ulu, Abdel Aziz, Ngapeth, Mert Matic, Ma’a, Perrin (Volkan Döne, Mirza Lagumdzija, Aslan Ekşi, Yunus Emre Tayaz)

Suntory Sunbirds: Alain, Onodera, Oya, Fujinaka, Sato, Muserskiy (Fujinaka Nishida, Takahashi, Oniki, Yu)

Setler: 25-17, 25-23, 21-25, 19-25, 12-15

Süre: 120 dakika (23, 31, 26, 24, 16)


Halkbank Erkek Voleybol Takımı 2023 FIVB Erkekler Kulüpler Dünya Şampiyonası Suntory Sunbirds

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