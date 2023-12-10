Halkbank, Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda dördüncü oldu!
2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası üçüncülük maçında temsilcimiz Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Japon ekibi Suntory Sunbirds'e mağlup olarak turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası üçüncülük maçında Japon ekibi Suntory Sunbirds'e 3-2 yenildi.
Hindistan'ın Bengaluru kentinde düzenlenen organizasyonun üçüncülük mücadelesinde başkent ekibi, Suntory Sunbirds'e 25-17, 25-23, 21-25, 19-25 ve 12-15 set sonuçlarıyla mağlup olarak turnuvayı 4. sırada tamamladı.
Salon: Koramangala
Hakemler: Andrea Puecher (İtalya), İsmail İbrahim Alblooshi (Birleşik Arap Emirlikleri)
Halkbank: Doğukan Ulu, Abdel Aziz, Ngapeth, Mert Matic, Ma’a, Perrin (Volkan Döne, Mirza Lagumdzija, Aslan Ekşi, Yunus Emre Tayaz)
Suntory Sunbirds: Alain, Onodera, Oya, Fujinaka, Sato, Muserskiy (Fujinaka Nishida, Takahashi, Oniki, Yu)
Setler: 25-17, 25-23, 21-25, 19-25, 12-15
Süre: 120 dakika (23, 31, 26, 24, 16)
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