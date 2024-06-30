FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde finalin adı belli oldu!
FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde Fransa - Japonya finali oynanacak.
Voleybolda FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde (VNL) Fransa ve Japonya, finale yükseldi.
Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da oynanan yarı final maçlarının ardından finale yükselen takımlar belli oldu.
İkinci günün ilk maçında Fransa, Polonya'yı 22-25, 25-22, 25-23, 20-25 ve 18-16'lık setlerle 3-2 yenerek finale çıktı.
Günün ikinci karşılaşmasında ise Japonya, Slovenya'yı 25-21, 27-25 ve 31-29'luk setlerle 3-0 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez finale yükselme başarısı gösterdi.
Fransa-Japonya arasındaki final maçı yarın TSİ 21.00, Polonya-Slovenya arasındaki üçüncülük müsabakası ise TSİ 18.00'de oynanacak.
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