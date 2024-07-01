FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde Fransa şampiyon oldu
Fransa, FIVB Milletler Ligi finalinde karşılaştığı Japonya'yı setlerde 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Voleybolda FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde (VNL) Japonya'yı 3-1 yenen Fransa şampiyon oldu.
Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da oynanan final maçında Japonya ile Fransa karşılaştı.
POLONYA ÜÇÜNCÜ OLDU
Rakibini, 25-23, 18-25, 25-23 ve 25-23'lük setlerle 3-1 yenen Fransa, organizasyonu şampiyon tamamladı.
Organizasyonun üçüncülük maçında ise Polonya ile Slovenya mücadele etti. Rakibini 26-24, 25-16 ve 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup eden Polonya, organizasyonda üçüncü oldu.
Spor Haberleri
- Galatasaray'dan Icardi iddialarına yanıt!
- Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
- FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde şampiyon belli oldu!
- Vincenzo Montella'dan Cenk Tosun kararı!
- Portekiz'in rakibi Slovenya!
- Fransa'nın rakibi Belçika
- ZAFERE ‘AKIN’
- 17 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı'ndan ilk zafer!
- Jude Bellingham: 'Çok baskı var'
- van Bronckhorst'tan Beşiktaş taraftarına mesaj!
En Çok Okunan Haberler
-
- TRT'den açıklama geldi!
- 'Bu edepsiz federasyondan bir an önce kurtulmalı'
- Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü
- Çalışanların hesabına 37 bin 200 TL yatacak
- Kalabalık sokağa döküldü, iş yerlerini ateşe verdi!
- İzmir'de tüp patlaması: 1 gözaltı
- AKP Özel'e seslendi, CHP'den açıklama geldi
- Kuyumcular artık bu altını almayacak
- İspanyol ekip Fenerbahçeli yıldıza göz dikti!
- İstenen asgari ücret rakamını açıkladı!