FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde Fransa şampiyon oldu

Fransa, FIVB Milletler Ligi finalinde karşılaştığı Japonya'yı setlerde 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

AA
Yayınlanma: 01.07.2024 - 09:38
FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde Fransa şampiyon oldu
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Voleybolda FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde (VNL) Japonya'yı 3-1 yenen Fransa şampiyon oldu.

Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da oynanan final maçında Japonya ile Fransa karşılaştı.

POLONYA ÜÇÜNCÜ OLDU

Rakibini, 25-23, 18-25, 25-23 ve 25-23'lük setlerle 3-1 yenen Fransa, organizasyonu şampiyon tamamladı.

Organizasyonun üçüncülük maçında ise Polonya ile Slovenya mücadele etti. Rakibini 26-24, 25-16 ve 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup eden Polonya, organizasyonda üçüncü oldu.


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