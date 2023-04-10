Flamengo taraftarı Vitor Pereira'yı istifaya davet etti
Brezilya'da Carioca 1 Şampiyona Finali'nde Fluminense, 2-0 kaybettiği maçın rövanşında Flamengo'yu 4-1 mağlup etti ve Rio de Janeiro eyaletinin şampiyonu oldu. Maçın ardından Flamengo Teknik Dİrektörü Vitor Pereira'ya tepki gösterildi.
Brezilya'da Carioca 1 Şampiyona Finali'nde Fernanod Diniz'in ekibi Fluminense, 2-0 kaybettiği maçın rövanşında Vitor Pereira'nın yönettiği Flamengo'yu konuk etti.
Maracana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fluminense 4-1 kazanırken goller; 30. dakikada Marcelo, 34 ve 56. dakikalarda German Cano ve 65. dakikada Alexsander'dan geldi. Konuk ekip Flamengo'nun tek golü ise 90+9'da Ayrton Lucas'tan geldi.
Bu sonuçla birlikte Fluminense, Carioca 1 Şampiyonası'nda zafere uzanarak, Rio de Janeiro eyaletinin şampiyonu oldu.
İSTİFA SESLERİ
Fluminense karşısında ağır bir yenilgi alarak kupayı kaybeden Flamengo'da taraftarlar, takımın Portekizli teknik direktörü Vitor Pereira'yı maç esnasında protesto etti ve istifaya davet etti.
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