Flamengo taraftarı Vitor Pereira'yı istifaya davet etti

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 07:53

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 07:53

Brezilya'da Carioca 1 Şampiyona Finali'nde Fernanod Diniz'in ekibi Fluminense, 2-0 kaybettiği maçın rövanşında Vitor Pereira'nın yönettiği Flamengo'yu konuk etti.

Maracana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fluminense 4-1 kazanırken goller; 30. dakikada Marcelo, 34 ve 56. dakikalarda German Cano ve 65. dakikada Alexsander'dan geldi. Konuk ekip Flamengo'nun tek golü ise 90+9'da Ayrton Lucas'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte Fluminense, Carioca 1 Şampiyonası'nda zafere uzanarak, Rio de Janeiro eyaletinin şampiyonu oldu.

İSTİFA SESLERİ

Fluminense karşısında ağır bir yenilgi alarak kupayı kaybeden Flamengo'da taraftarlar, takımın Portekizli teknik direktörü Vitor Pereira'yı maç esnasında protesto etti ve istifaya davet etti.