Kulüp yöneticisi isyan etti! 'Lale Orta istifa!'

Giresunspor Başkanvekili Ferhat Karademir, 3-1 kaybedilen Beşiktaş maçından sonra Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta'yı istifaya çağırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 07:43
Kulüp yöneticisi isyan etti! 'Lale Orta istifa!'
Abone Ol google-news

Giresunspor Başkanvekili Ferhat Karademir, Beşiktaş'a 3-1 kaybettikleri maçın ardından hakem Atilla Karaoğlan'a ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta'ya tepki gösterdi.

Ferhat Karademir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aboubakar, bu yumruğu bize değil Türk futboluna atmıştır. Daha birkaç hafta önce net kafa atan oyuncuya kırmızı vermemek için abartıyor diyerek VAR hakemlerine karşı gelecek kadar Beşiktaş'ı korumaya çalışan bir hakemi bu maça vermenizin sebebi belli oldu. Lale Hanım acil istifa!" dedi.

"KARA GECENİN BAŞLANGIÇ POZİSYONU"

Karademir, "Kara gecenin başlangıç pozisyonu; penaltı pozisyonu öncesi Salih'in Alper'i çok net çekmesi ve net faul sonrası, oyuncularımızın yoğun itirazına rağmen VAR devreye girmedi. Atilla Bey izlemeye tenezzül etmez. Sonrasında oyuncumuz Perez'e çok net ceza sahası içinde penaltı yapıldı." ifadelerini kullandı.

"HAKKIMIZ AĞIR GELİR, TAŞIYAMAZSINIZ"

Giresunsporlu yönetici, "Bizim çalınan hakkımız ağır gelir, taşıyamazsınız. Çünkü, haddinden fazla emek taşır. Adalet herkese lazım. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan acil reaksiyon bekliyoruz. Aksi takdirde cami olarak yaşananların bilginiz doğrultusunda olduğu fikri ortaya çıkacaktır. Lale Orta acil istifa." sözleriyle konuşmasını noktaladı.


Giresunspor beşiktaş merkez hakem kurulu Lale Orta

İlgili Haberler

Balıkesirspor kafilesi, deplasman dönüşü taraftarının saldırısına uğradı

Balıkesirspor kafilesi, deplasman dönüşü taraftarının saldırısına uğradı
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan hakem tepkisi

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan hakem tepkisi
Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar'dan Trabzonspor açıklaması

Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar'dan Trabzonspor açıklaması

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler