Florentino Perez, 4 yıl daha başkanlık yapacak

Florentino Perez tek adaylı girdiği seçimde 2029 yılına kadar Real Madrid'in başkanı oldu. Perez, 2000 yılında başlayan başkanlık sürecinde 2029'a kadar görevini sürdürürse 29 yıl başkanlık yapmış olacak.

Florentino Perez, 4 yıl daha başkanlık yapacak
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.01.2025 - 00:24

Real Madrid'de Florentino Perez dönemi 4 yıl daha sürecek.

77 yaşındaki Perez, tek adaylı girdiği seçimde yeniden başkan seçildi.

2000 yılından beri kulübü yöneten Floretino Perez, toplamda 29 yıl Real Madrid kulübünü yönetmiş olacak.

Perez döneminde Real Madrid, futbolda 37, basketbolda 28 olmak üzere toplamda 65 şampiyonluk yaşadı. Madrid'li iş adamı, görev süresini tamamladığında Real Madrid'de en uzun süre başkanlık yapan isim olacak.


Etiketler: #florentino perez #real madrid #Başkanlık

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