Florentino Perez'den Jose Mourinho hamlesi: Video ile resmen duyurdu!

Real Madrid Kulübü Başkan Adayı Florentino Perez, seçim kampanyasında eski teknik direktörü Jose Mourinho'dan yardım aldı.
Portekizli antrenörün yer aldığı videoda "Televizyonda sürekli konuşuyorlar..." yazısı yer alırken Mourinho'nun "Evet" cevabı verdiği görüldü.
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Florentino Perez'in, videoyu bir diğer başkan adayı Enrique Riquelme'nin televizyon programında konuşurken yayımlaması dikkat çekti.
Jose Mourinho'nun yer aldığı video şu şekilde:
MOUcha historia por hacer. pic.twitter.com/7wLmDk8r2M— Florentino 2026 (@Florentino2026_) June 3, 2026