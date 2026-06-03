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Florentino Perez'den Jose Mourinho hamlesi: Video ile resmen duyurdu!

Florentino Perez'den Jose Mourinho hamlesi: Video ile resmen duyurdu!

3.06.2026 23:54:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Florentino Perez'den Jose Mourinho hamlesi: Video ile resmen duyurdu!

Real Madrid'de 7 Haziran Pazar günü yapılacak seçimdeki başkan adaylarından Florentino Perez, sosyal medya hesabından yayımladığı bir video ile Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'dan destek aldı.
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Real Madrid Kulübü Başkan Adayı Florentino Perez, seçim kampanyasında eski teknik direktörü Jose Mourinho'dan yardım aldı.

Portekizli antrenörün yer aldığı videoda "Televizyonda sürekli konuşuyorlar..." yazısı yer alırken Mourinho'nun "Evet" cevabı verdiği görüldü.

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Florentino Perez'in, videoyu bir diğer başkan adayı Enrique Riquelme'nin televizyon programında konuşurken yayımlaması dikkat çekti.

Jose Mourinho'nun yer aldığı video şu şekilde:

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