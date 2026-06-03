Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a sert sözler: 'Hangisi doğru Sayın Başkan?'

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, seçim çalışmaları kapsamında Ankara'da açıklamalarda bulundu.

Bir diğer başkan adayı Aziz Yıldırım'a yönelik eleştirilerde bulunan Safi, Yıldırım'ın geçmiş açıklamaları ile bugünkü söylemleri arasında çelişkiler olduğunu savundu.

Hakan Safi'nin açıklamaları şu şekilde:

"Sayın Aziz Yıldırım, 21 Mayıs'ta '1 sene için geliyorum' dediniz. 4 gün sonra, 'öylesine söylüyorum ya' diye çevirdiniz. 8 Haziran 2024'te 'Benim için bitti, benim artık Fenerbahçe'de bir şey olma şansım yok' dediniz. 2 sene sonra yeniden aday oldunuz. 1 sene önce 'Vizyon 2035' toplantıları yaptınız, 'Gençler aday olsun' dediniz, bırakın gençleri siz aday oldunuz. Son Divan Kurulu'nda 'O bu gelmesin, gençler aday olsun' dediniz, tekrar aday oldunuz. Birkaç hafta önce 'önce şampiyonluk sonra stadyum' dediniz, sonra 'büyütülmüş stadyumda kupa kaldıracağız' diye tersini söylediniz. Dün ise 'Stadyumu Maltepe'ye taşımak gerekebilir' diyorsunuz. Hangisi doğru Sayın Başkan hangisi? Hangisine inansın taraftar?"

"CEVAP VEREMEDİNİZ AZİZ YILDIRIM"

"22 Mayıs ve 28 Mayıs'ta paylaştığınız stadyum görsellerinde ciddi farklılıklar var. 6 günde stadyumu 20 derece çevirmişsiniz, 20 güne 45 derece çevirmezsiniz inşallah. 'Limit aşarsak gelirimizin yarısı kadar UEFA'dan ceza yeriz' dediniz, bunun böyle olmadığını ifade ettik, cevap veremediniz. 2024'te 'Fenerbahçe'nin camia evlatlarıyla kaybedecek vakti yok' dediniz, doğrudur yanlıştır, bugün tam tersini söylüyorsunuz. Bazı yönetici adaylarınız var, ısrarla 'Galatasaray'ın 4 senelik şampiyonluk serisini biz bitirdik' diyorlar. 98 Şubat ayında lider takım devraldınız, 4 yıllık serinin 3'ünde siz başkandınız. Bunu da hatırlatmamız gerekiyor. 'Ben yaptım, yine yaparım' diyorsunuz. Başkanlık döneminizin son 4 senesinde yine şampiyonluk yok. 'Hakan Safi'nin yöneticilik süresinde şampiyonluk yok' diyorsunuz. Başkanlık öncesinde siz de 90/91'de 91/92'de yöneticiydiniz, şampiyonluğunuz yok. Arşiv yalan söylemez. Yöneticilik başka şampiyonluk başka."

"CEKETSİZ GÖLGE BAŞKAN"

"İki yönetim listesini kıyaslıyorsunuz. 'Ona göre oy verin' diyorsunuz. Vallahi Sayın Başkan, bizim yönetimimizde '2011'den bu yana Türkiye'de şike olayı yaşanmadı' diyecek yöneticim yok listemde. Buradan ben ona 'ceketsiz gölge başkan' diyorum, biliyorsunuz kim olduğunu. Kurgulu limit hesaplarıyla Fenerbahçe'ye 2019'da sol bek aldırmayan zihniyete de bu kulübü vermeyeceğiz."

"FENERBAHÇE'Yİ MİLYONLARCA EURO ZARARA UĞRATTINIZ"

"Çevrenizdekiler 'Kerem Aktürkoğlu transferi yüzünden Fenerbahçe'ye ceza geldi' diyorlar. Kulübümüze Kerem ile ilgili zerre usulsüzlük cezası gelmemiştir. Kulübe gelmesi söz konusu ceza, limit aşımıyla alakalıdır. Bunun sebebi de geçen eylül ayında '11-12-13. maddeleri reddedin' diyen zihniyettir. Biz seçime giderken Fenerbahçe'nin başkanı kim olursa olsun 11-12-13. maddelerin oylamasını yaptırdık. Sermaye artırımdan elde edilecek kazançların kullanıma açılmasıydı. Öyle veya böyle yaptınız, o kararlar çıkmadı, reddedildi. Fenerbahçe'nin günlük 122 bin Euro faiz ödemesi vardı arkadaşlar, Bankalar Birliği'ne, biz bunların hepsini söyledik. 122 bin Euro'luk günlük faizi 2 ay önce kapatabilirdik. Bankadaki paramız var faiz alıyoruz, burada da borç var günlük 122 bin Euro faiz geliyor. Bu zihniyet bunu reddetti. Aziz Başkan sizin olduğunuz grup yaptı. 2 ay sonra bu 11-12-13. maddelerini geçirdik, evet dedik, Fenerbahçe menfaati için yaptık. Fenerbahçe'yi yine milyonlarca Euro zarara uğrattınız. Fenerbahçe'nin kaynak girişini geciktirdiniz. O çeyrekteki limit aşımı nedeniyle Fenerbahçe'ye ceza geldi. Bunları anlatmak benim boynumun borcu. Sandığa gelirken bu tutarsızlıkları unutmayın lütfen. Fenerbahçe'nin geçmişinde kalanlarla değil geleceğini inşa etmek isteyenlere destek verin."

"ŞUBE KAPATMAYA GELMİYORUZ"

"Herkes özellikle basketbol şubesiyle ilgili endişeli. Tekrar ediyorum; biz bütçe küçültmeye, şube kapatmaya gelmiyoruz. Bu, küçüklerin vizyonudur. Biz, Fenerbahçe'yi her alanda lider görmek istiyoruz."