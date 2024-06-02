Florentino Perez'den Mbappe için açıklama

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Kylian Mbappe ile ilgili gelen soruya cevap geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.06.2024 - 09:25
Florentino Perez'den Mbappe için açıklama
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Paris Saint-Germain'den ayrılan ve Real Madrid'e transfer olması beklenen Kylian Mbappe için Florentino Perez'den açıklama geldi.

Şampiyonlar Ligi finalinden sonra gelen soruya cevap veren Florentino Perez şu ifadeleri kullandı:

"Real Madrid'in geleceğini konuşmak için önümüzde uzun bir yaz var."


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