Florentino Perez'den Mbappe için açıklama
Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Kylian Mbappe ile ilgili gelen soruya cevap geldi.
Paris Saint-Germain'den ayrılan ve Real Madrid'e transfer olması beklenen Kylian Mbappe için Florentino Perez'den açıklama geldi.
Şampiyonlar Ligi finalinden sonra gelen soruya cevap veren Florentino Perez şu ifadeleri kullandı:
"Real Madrid'in geleceğini konuşmak için önümüzde uzun bir yaz var."
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