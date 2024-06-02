Florentino Perez'den Mbappe için açıklama

Yayınlanma: 02.06.2024 - 09:25

Güncelleme: 02.06.2024 - 09:25

Paris Saint-Germain'den ayrılan ve Real Madrid'e transfer olması beklenen Kylian Mbappe için Florentino Perez'den açıklama geldi.

Şampiyonlar Ligi finalinden sonra gelen soruya cevap veren Florentino Perez şu ifadeleri kullandı:

"Real Madrid'in geleceğini konuşmak için önümüzde uzun bir yaz var."