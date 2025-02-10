Salvatore Esposito kimdir? Beşiktaş'ın ilgilendiği Salvatore Esposito kaç yaşında, nereli? Salvatore Esposito hangi pozisyonda oynuyor?

Transfer sürecinin kapanmasına az bir süre kala Beşiktaş gaza bastı. Kara Kartal Salvatore Esposito ismini transfer etmek istiyor. Peki, Salvatore Esposito kimdir? Beşiktaş'ın ilgilendiği Salvatore Esposito kaç yaşında, nereli? Salvatore Esposito hangi pozisyonda oynuyor?

Salvatore Esposito kimdir? Beşiktaş'ın ilgilendiği Salvatore Esposito kaç yaşında, nereli? Salvatore Esposito hangi pozisyonda oynuyor?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.02.2025 - 21:31

Beşiktaş ara transfer döneminde kadrosunu genç isimlerle güçlendirerek, geleceğe yatırım yaptı. Siyah beyazlılar son olarak Salvatore Esposito ismini gözüne kestirdi. Peki, Salvatore Esposito kimdir? Beşiktaş'ın ilgilendiği Salvatore Esposito kaç yaşında, nereli? Salvatore Esposito hangi pozisyonda oynuyor?

SALVATORE ESPOSITO KİMDİR?

Salvatore Esposito, Spezia takımında Merkez Orta Saha Oyuncusu (MO) mevkisinde oynayan İtalya uyruklu profesyonel futbolcudur.

SALVATORE ESPOSITO HANGİ POZİSYONDA OYNUYOR?

Salvatore Esposıto, Spezia takımında orta saha pozisyonunda oynamaktadır. Bu sezon takımının formasını 24 kez terleten 25 yaşındaki oyuncu 5 gol atarken 8 de asist yapmayı başardı.


Etiketler: #Salvatore Esposito #kimdir? #beşiktaş #Transfer dönemi

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