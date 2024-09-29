Galatasaray sahasında Bornova'yı mağlup etti!

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadınlar Süper Lig'i 4. hafta maçında Bornova'yı 2-1 mağlup etti.

Galatasaray sahasında Bornova'yı mağlup etti!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.09.2024 - 16:07

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadınlar Süper Lig'i 4. hafta maçında Bornova ile karşılaştı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçı sarı kırmızılı takım 2-1 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Diallo, 73. dakikada ise Ebru Topçu kaydetti.

Şampiyonlar Ligi maçları sebebiyle henüz 2 maça çıkan Galatasaray, ligde 2'de 2 yaptı.


Etiketler: #Galatasaray Kadın Futbol Takımı #Bornova #Kadınlar Süper Ligi

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