Galatasaray sahasında Bornova'yı mağlup etti!
Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadınlar Süper Lig'i 4. hafta maçında Bornova'yı 2-1 mağlup etti.
Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadınlar Süper Lig'i 4. hafta maçında Bornova ile karşılaştı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçı sarı kırmızılı takım 2-1 kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Diallo, 73. dakikada ise Ebru Topçu kaydetti.
Şampiyonlar Ligi maçları sebebiyle henüz 2 maça çıkan Galatasaray, ligde 2'de 2 yaptı.
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