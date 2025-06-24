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FOMGET'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

FOMGET'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

24.06.2025 15:34:00
Güncellenme:
AA
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FOMGET'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'in rakibi belli oldu.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi elemelerindeki rakipleri belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kurada ABB Fomget, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda Azerbaycan temsilcisi Neftçi ile eşleşti.

30 Temmuz'da oynanacak yarı final mücadelesini kazanan taraf, 3 Ağustos'ta İsrail temsilcisi FC Kiryat Gat ile karşı karşıya gelecek.

İKİ MAÇ DA ANKARA'DA

Bu karşılaşmanın galibi, 2. eleme turuna yükselecek.

Kura törenine kulüp adına başkan Yalçın Demirkol katıldı.

Öte yandan iki maçın da Ankara'da Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacağı bildirildi.


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