Forma şansı bulamamıştı: İspanya'da gündem Arda Güler!

İspanya La Liga'nın 4. haftasında Real Madrid'in Real Betis'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada milli yıldız Arda Güler'in forma şansı bulamamasının İspanya'da gündem olduğu iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.09.2024 - 13:08
Forma şansı bulamamıştı: İspanya'da gündem Arda Güler!
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İspanya La Liga'nın 4. haftasında Real Madrid, sahasında Real Betis'i Kylian Mbappe'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

NTV Spor'da yer alan habere göre; karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamlayan Arda Güler'in ise mücadelenin son düdüğüyle birlikte oldukça mutsuz bir tavırla direkt soyunma odasının yolunu tutması İspanya'da gündem oldu.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Arda Güler'in yerine maça Dani Ceballos ile başlayan Carlo Ancelotti'ye Real Madrid taraftarları sosyal medyada tepki gösterdi. Taraftarlar, milli futbolcunun karşılaşmada hiç süre almamasını eleştirirken futbolcunun takıma küstürülmesinden duydukları endişeyi dile getirdi.

Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 4 maça çıktı. 19 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda toplam 100 dakika şans bulurken gol ya da asist katkısı üretemedi.


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