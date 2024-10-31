Altay Bayındır oynadı: Manchester United 5 golle çeyrek finalde!
Altay Bayındır'ın formasını giydiği Manchester United, İngiltere Lig Kupası'nın son 16 turunda kendi sahasında ağırladığı Leicester City'yi 5-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İngiltere Lig Kupası'nın son 16 turunda Manchester United, Leicester City'yi konuk etti.
Old Trafford'da oynanan mücadeleyi, ilk kez geçici teknik direktör Ruud van Nistelrooy yönetiminde sahada olan Manchester United 5-2 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.
5 GOLLE TURLADI
Kırmızı Şeytanlar'a galibiyeti getiren golleri, 15. ile 39. dakikalarda Casemiro, 28. dakikada Alejandro Garnacho ve 36 ile 59. dakikada Bruno Fernandes kaydetti.
Leicester City'nin golleri ise 33. dakikada Bilal El Khannous ve 45+3: dakikada Conor Coady'den geldi.
ALTAY BAYINDIR 11'DE BAŞLADI
Öte yandan milli kalecimiz Altay Bayındır, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
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