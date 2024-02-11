Real Madrid'e penaltı kazandırmıştı: İspanyollardan Arda Güler'e tam not!

Milli oyuncu Arda Güler, Real Madrid'in Girona'yı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada sonradan oyuna girerek futbolseverleri mest etmeyi başardı. İspanyol basını, milli futbolcunun performansını yer göğe sığdıramadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.02.2024 - 16:03
Real Madrid'e penaltı kazandırmıştı: İspanyollardan Arda Güler'e tam not!
Abone Ol google-news

Real Madrid'in, Girona ile oynadığı maçta sonradan oyuna dahil olan Arda Güler, performansıyla İspanyol basınından tam not aldı.

18 yaşındaki futbolcu, Real Madrid'in 4-0 öne geçmesinin ardından 77. dakikada Vinicius yerine oyuna dahil oldu.

TAKIMINA PENALTI KAZANDIRDI

Temmuz ayında Real Madrid'e imza atan Arda Güler, bu imzadan 7 ay sonra Santiago Bernabeu'da taraftarı önüne çıktı. Genç futbolcu mücadelenin 89. dakikasında ise takıma penaltı kazandırmayı başardı. Girona yarı alanında topu kontrol eden Arda çalımlarla sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra Couto'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Munuera, beyaz noktayı gösterdi.

Arda Güler, penaltı vuruşunu kendisi kullanmak istedi ancak Joselu topu bırakmadı. Penaltıyı kullanan Joselu, topu yan direğe isabet ettirdi. Penaltının kaçırılmasının ardından Arda, Joselu'yu teselli etti. Karşılaşma 4-0 tamamlanırken, sosyal medyada bazı İspanyol taraftarlar, penaltının Arda Güler'e bırakılması gerektiğini belirterek atışı Joselu'nun kullanmasına tepki gösterdi.

Real Madrid'in Girona'yı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından İspanyol basını, Arda Güler'e dikkat çekti. Marca'da yer alan kısa yorumda Arda için, "Sadece 15 dakika sürdü ve maçın sonucu belli olmuştu ama Bernabeu ve Arda Güler bunun için minnettardı. Nihayet, Türk oyuncu beklenenden yarım yıl sonra ilk kez sahaya çıktı" denildi.

Planeta Realmadrid'de yer alan Arda Güler haberinde ise yıldız futbolcunun cesur ve öz güvenli kişiliğine vurgu yapıldı. Söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi:

"Türk oyuncu sahaya her çıktığında çok ilginç hareketlere imza atıyor. Örneğin Joselu'nun kaçırdığı penaltıyı o yaptırdı. Belki de Türk oyuncu atışı kullansaydı, top içeri girecekti. Bunu asla bilemeyeceğiz. Ancak, asıl önemli olan Güler'in harika bir kişiliğe sahip olmasıdır."

"İLK GOLÜNE YAKLAŞIYOR"

"Penaltıyı kendisi atmak istedi ve bu, görüntülere yansıdı. Türk oyuncu, takımda yeni olmasına rağmen penaltıyı isteyecek kadar cesur görünüyor. Bu nedenle Real Madrid taraftarları 24 numarayı sahada daha sık görmek istiyor. Fenerbahçe'nin oyuncusu harika bir futbolcu ve kulüp ondan çok memnun. Hatta kış transfer döneminde gelen birkaç teklifi de geri çevirdiler."

"Şimdi sezonun en önemli kısmı geliyor. Şampiyonlar Ligi geri döndü ve La Liga son aşamasına giriyor, ancak bugün kazanma yolunda büyük bir adım attılar. Arda'nın taraftarların istediği dakikaları alıp alamayacağını göreceğiz. Real Madrid'de onun bir dünya yıldızı olacağına inanıyorlar. Yavaş yavaş başrol oynamaya başlayacak. Ancelotti şimdi onun sabırlı olmasını ve dünyanın en iyileriyle birlikte bir futbolcu olarak gelişmeye devam etmesini umuyor. Girona karşısında oynadığı 10 dakikada çok iyi bir izlenim bıraktı, hatta bir penaltıya bile sebep oldu. İlk golüne her geçen gün daha da yaklaşıyor."


arda güler haberleri real madrid haberleri girona haberleri la liga haberleri

İlgili Haberler

Adı Real Madrid ile anılıyordu: Carlo Ancelotti'den Kylian Mbappe yanıtı!

Adı Real Madrid ile anılıyordu: Carlo Ancelotti'den Kylian Mbappe yanıtı!
Arda Güler oynadı, Real Madrid evinde fark attı!

Arda Güler oynadı, Real Madrid evinde fark attı!
3 ismi gündemine aldı: Real Madrid'den dev transfer harekatı!

3 ismi gündemine aldı: Real Madrid'den dev transfer harekatı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Saat verildi: İstanbul'a yağış geliyor

Saat verildi: İstanbul'a yağış geliyor
Depremin 155. saatinde kurtarılan Semih Ege’nin hayali gerçek oldu! Mauro Icardi ile tanıştı

Depremin 155. saatinde kurtarılan Semih Ege’nin hayali gerçek oldu! Mauro Icardi ile tanıştı
'Sihirli Annem'in Toprak ve Yavuz'u yeniden bir arada: 'Baba kız buluştuk'

'Sihirli Annem'in Toprak ve Yavuz'u yeniden bir arada: 'Baba kız buluştuk'
İsmail Kartal’dan tepki: ‘Oyuncular yerden kalkmıyor’

İsmail Kartal’dan tepki: ‘Oyuncular yerden kalkmıyor’
Acun Ilıcalı olaylı konsey hakkında ilk kez konuştu

Acun Ilıcalı olaylı konsey hakkında ilk kez konuştu
Fatih Tekke: ‘Hakem çok net penaltı veriyor’

Fatih Tekke: ‘Hakem çok net penaltı veriyor’
Jason Momoa 1929 model aracını elektrikliye çevirdi: Bakın sonuç nasıl oldu...

Jason Momoa 1929 model aracını elektrikliye çevirdi: Bakın sonuç nasıl oldu...
Yasemin Sakallıoğlu Cem Yılmaz’ın bilet fiyatlarına gönderme yaptı: ‘Ekstradan temizliğe giderim’

Yasemin Sakallıoğlu Cem Yılmaz’ın bilet fiyatlarına gönderme yaptı: ‘Ekstradan temizliğe giderim’
Fernando Muslera Galatasaray'da devam edecek mi? Uruguaylı file bekçisinin eşinden emeklilik yanıtı!

Fernando Muslera Galatasaray'da devam edecek mi? Uruguaylı file bekçisinin eşinden emeklilik yanıtı!
‘Maddi sıkıntıdayız’ diyen fenomen Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftinden abartılı cinsiyet partisi!

‘Maddi sıkıntıdayız’ diyen fenomen Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftinden abartılı cinsiyet partisi!
Canan Karatay mucize şifayı paylaştı! Bunu yiyen 95 yaşına kadar yaşar

Canan Karatay mucize şifayı paylaştı! Bunu yiyen 95 yaşına kadar yaşar
Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu! Eski Survivor yarışmacısıyla birlikte

Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu! Eski Survivor yarışmacısıyla birlikte