İspanyollar duyurdu: Arda Güler'e 2 dev talip!
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'i kiralamak için iki önemli Avrupa kulübünün sıraya girdiği iddia edildi.
Real Madrid'de istediği süreleri bulamayan Arda Güler'i Avrupa'nın iki dev kulübü kiralamak için harekete geçti.
İspanya'dan Super Deporte gazetesinin haberine göre; Bayer Leverkusen ve Tottenham, Arda Güler'i kiralamak için yarış halinde.
Gazetenin haberinde, Arda Güler'in Bernabeu'daki durumunun sakatlıklar ve takımdaki diğer oyuncuların yüksek form düzeyi nedeniyle karmaşık olduğu ve bu nedenlerle istediği süreleri bulamadığı belirtildi. Arda Güler'in Real Madrid hücum hattında kendisine yer açamadığı ve bu nedenle gelişiminin duraklaması riskinin olduğu belirtildi.
REAL MADRID SICAK BAKIYOR
Real Madrid Kulübü'nün de büyük yatırım yaptığı Arda Güler'in potansiyeline ulaşması için uygun bir Avrupa kulübüne kiralamaya sıcak baktığı kaydedildi.
4 MAÇTA FORMA GİYDİ
Real Madrid'in 20 + 10 milyon Euro'ya Fenerbahçe'den transfer ettiği Arda Güler, bu sezon 4 resmi maçta 89 dakika süre aldı.
Arda Güler, son maçta Girona'ya karşı Vinicius'un yerine oyuna girdi ve takımına penaltı kazandırdı.
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