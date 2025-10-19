Cumhuriyet Gazetesi Logo
Formula 1 ABD Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in

Formula 1 ABD Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in

19.10.2025 11:03:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Formula 1 ABD Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 19. etabı ABD Grand Prix'sine Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

ABD'deki Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,513 kilometrelik Amerika Pisti'nde 56 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında, 1 dakika 32.510 saniyelik derece elde eden Verstappen, ilk cebe yerleşti.

Hollandalı pilotun 0.291 saniye arkasında yer alan Lando Norris (McLaren) ikinci, 0.297 saniye gerisindeki Charles Leclerc (Ferrari) üçüncü sırayı aldı. Şampiyona lideri Oscar Piastri ise yarışa 6. cepten başlayacak.

Verstappen, tek bir takımla kazanılan pole pozisyonu sayısında (47) Ayrton Senna'yı geçerek üçüncü sıraya yerleşti. Bu alanda Lewis Hamilton, Mercedes ile kazandığı 78 pole pozisyonuyla ilk sırada yer alıyor.

ABD Grand Prix'si TSİ 22.00'te koşulacak.

İlgili Konular: #formula 1 #Max Verstappen #ABD Grand Prix

İlgili Haberler

ABD Grand Prix'sinde sprint yarışını Verstappen kazandı
ABD Grand Prix'sinde sprint yarışını Verstappen kazandı Formula 1 Dünya Şampiyonası ABD Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Red Bull ​​​takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.
Formula 1 İtalya GP'sinde zafer Max Verstappen'in!
Formula 1 İtalya GP'sinde zafer Max Verstappen'in! 2025 Formula 1 İtalya Grand Prix'sinin kazananı Max Verstappen oldu.
F1 Azerbaycan Grand Prix'sinde zafer Verstappen'in!
F1 Azerbaycan Grand Prix'sinde zafer Verstappen'in! Formula 1'de sezonun 17. yarışı olan Azerbaycan Grand Prix'sini kazanan pilot Max Verstappen oldu.