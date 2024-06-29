Formula 1 Avusturya Grand Prix'sinde pole Verstappen'in!

Yayınlanma: 29.06.2024 - 20:08

Güncelleme: 29.06.2024 - 20:08

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışı Avusturya Grand Prix'sine Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Spielberg kentinde yer alan 4,3 kilometrelik Red Bull Ring pistinde 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları gerçekleştirildi.

Organizasyonda son 3 sezonun şampiyonu Max Verstappen, 1:04.314'lük derecesiyle birinci sıranın sahibi oldu. Hollandalı sürücü, Formula 1 kariyerinde 40. kez pole pozisyonu elde etti.

Verstappen'in 0.404 saniye arkasında bulunan Büyük Britanyalı pilot Lando Norris (McLaren) ikinci, 0.526 saniye gerisindeki Büyük Britanyalı George Russell (Mercedes) ise üçüncü sırayı aldı.

Avusturya Grand Prix'si, pazar günü TSİ 16.00'da koşulacak.