Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'sinde zafer Max Verstappen'in!

12 Haziran 2022 Pazar, 15:52

Formula 1'de sezonun 8. yarışı Azerbaycan'da koşuldu.

Yarışı Red Bull Racing pilotu Max Verstappen kazanırken, takım arkadaşı Sergio Perez ikinci, Mercedes pilotu George Russell ise 3. sırada yer aldı.

Yarışa pole pozisyonunda başlayan Ferrari pilotu Charles Leclerc ise yaşadığı motor arızasının ardından 21. turda yarış dışı kaldı. Ferrari'nin bir diğer pilotu Carlos Sainz da 9. turda yarışa veda etti.